Армия России улучшила позиции на трех направлениях СВО: ВСУ потеряли более тысячи боевиков, военный вертолет и почти 100 беспилотников

Российские войска за минувшие сутки улучшили позиции на трех направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в ходе боев ВСУ потеряли в общей сложности более тысячи боевиков. Поражены военный вертолет, несколько складов с боеприпасами и 98 вражеских беспилотников.

В частности, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. При этом при поддержке артиллерии и авиации были отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Торское в ДНР. Потери противника составили до 320-ти военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике около Богдановки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Противник потерял до 360-ти военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Водяного в ДНР и Приютного в Запорожской области. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» производства Польши.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника около Табаевки и Петропавловки в Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР.

Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около Работина, Нестерянки и Степового в Запорожской области, Ильинки в Днепропетровской области и Тягинки в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126-ти районах. При этом уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Средствами противовоздушной обороны в районе Работина сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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