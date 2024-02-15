Киев направил в зону боевых действий в Донбассе «звездный десант»

Военное командование Украины направило в зону боевых действий «звездный десант» – группу высокопоставленных украинских офицеров. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в оставке, военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на источники.
По его данным, офицеры прибыли в штабы украинских бригад, ведущих боевые действия в Донбассе. В их задачи входит сбор объективной информации о положении украинских войск и действиях российской армии и передача ее вышестоящему начальству.
«Также старшие офицеры участвуют в разработке боевых распоряжений и планировании операций», – написал эксперт в своем телеграм-канале.
Накануне новый главком ВСУ Александр Сырский назвал «чрезвычайно сложной и напряженной» оперативную обстановку для украинских войск на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, солдаты «ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях».
Москва, Наталья Петрова
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