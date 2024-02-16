Буданов* счел ситуацию для ВСУ на фронте плохой

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил в интервью французской Liberation, что для ВСУ сложилась плохая ситуация на фронте.

«Плохая, но не критическая», – ответил Буданов на вопрос, действительно ли обстановка для украинской армии на линии соприкосновения критическая. Глава ГУР пояснил, что ВСУ действительно не хватает снарядов, на это «есть объективные причины» – западные союзники недостаточно покрывают потребности войск.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее назвал оперативную обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях «чрезвычайно сложной и напряженной». Сегодня пресс-секретарь переброшенной в Авдеевку 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин заявил, что ситуация в городе для украинских подразделений «критическая».

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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