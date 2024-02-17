ВС РФ ударили по складам, аэродромам ВСУ и пунктам дислокации наемников

Российские войска в течение минувших суток нанесли удары по аэродромам ВСУ, пунктам дислокации наемников и складам авиационных боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что силы ПВО 47 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

В ведомстве также сообщили, что российские военные улучшили положение на четырех направлениях в зоне СВО – Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком.

Всего за сутки ВСУ потеряли до 975 военнослужащих, а также 54 единицы тяжелой техники, артиллерии и автомобилей.

На Купянском направлении российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника у Синьковки Харьковской области и Терн в ДНР и улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 90 боевиков, танк, две БМП, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Противник лишился до 315 военнослужащих, танка, четырех боевых бронемашин, 11 автомобилей, а также самоходной пушки «Гиацинт-С».

На Донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ у Георгиевки, Ленинского и Новгородского в ДНР, поразили силы противника в районах Белогоровки в ЛНР, Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки и Невельского и улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении российские силы улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР. В результате ВСУ лишились более 170 военнослужащих, двух боевые бронемашин и двух автомобилей.

На Херсонском направлении нанесено поражение силам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 боевиков и два автомобиля.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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