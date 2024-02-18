ВС РФ улучшили свое положение на Херсонском и Донецком направлениях в зоне СВО

Подразделения российской армии заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении в зоне спецоперации, в том числе у села Работино Запорожской области, улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128-ми районах», – говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО за сутки перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 105 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

По данным Минобороны, на Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Противник лишился до 70 военнослужащих, БМП и трех автомобилей.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск поразили украинские силы в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударили живой силе и технике ВСУ у Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы (ЛНР), уничтожив до 100 боевиков, танк, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ у Белогоровка в ЛНР, Красного и Клещеевки в ДНР. В результате противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три БМП, четыре боевые бронемашины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ и теробороны в районах населенного пункта Урожайное в ДНР и Приютное Запорожской области. Уничтожено более 190 украинских боевиков, два танка, две боевые бронемашины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты САУ Krab, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б» и противотанковая пушка «Рапира».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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