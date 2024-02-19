Армия России отбила 20 атак ВСУ, уничтожив более тысячи украинских военных

ВС РФ за сутки отразили 20 атак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях в зоне спецоперации. Киевский режим потерял более тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц боевой техники. Система ПВО перехватила 96 украинских дронов и два снаряда HIMARS.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Кроме того, российские военные отбили девять атак штурмовых групп. «Противник потерял до 565-ти военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30», – сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразив четыре атаки штурмовых групп. «Потери ВСУ составили свыше 275-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства

Шесть атак было отбито на Купянском направлении подразделения при поддержке ударов авиации и огня артиллерии. Здесь киевский режим лишился 30-ти военнослужащих, танка «Леопард», двух бронетранспортеров и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: польская самоходка «Krab», САУ «Акация», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком отражена одна атака в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области. «Потери противника составили до 150-ти военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD»», – отметили в МО.

На Херсонском направлении Киев потерял до 45-ти военнослужащих, четыре пикапа и гаубицу Д-20.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс «SAMP/T» производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube