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ВС РФ разбомбили резервуары с топливом и производство безэкипажных катеров в Одессе

Фото Минобороны РФ

Российские военные продолжают атаки на логистические центры, портовую и энергетическую инфраструктуру Украины, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минувшей ночью под удары попали объекты в Киевской и Одесской областях. В столичном регионе ударные БПЛА поразили логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп», на складах которого хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующих для дронов большой и средней дальности.

В Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов.

В порту «Одесса» атакованы предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ, и склады с военно-техническим имуществом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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