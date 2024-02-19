Кулеба заявил, что Европа «должна» отдавать Украине все свои артснаряды

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам в заседания совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, 19 февраля, заявил, что все артиллерийские снаряды, которые сейчас производятся в Европе, должны быть переданы Украине, чтобы «служить обороне Европы», – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает сайт украинского кабмина, Кулеба заявил: «Необходимо приложить все возможные усилия для безотлагательного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину. Надо отменить экспортные контракты и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта и европейской обороны. Нужно совместно искать за пределами Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить на Украину».

«Каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, должен служить обороне Европы. Мы должны взять это за правило! ...Нужно, как можно скорее, осуществить необходимые шаги для практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, создание отдельного механизма военной помощи в рамках Европейского фонда мира, конфискации замороженных российских активов и увеличение санкционного давления на Россию», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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