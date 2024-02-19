Зеленский обиделся на поляков

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 19 февраля, назвал «издевательством» блокаду польскими фермерами украино-польской границы, – сообщают украинские СМИ

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «То, что происходит на нашей западной границе, границе с Польшей, нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому, на самом деле, ситуация не в зерне, а скорее всего, – в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с польской границы выглядят просто издевательски».

Напомним, что с 20 февраля польские фермеры заявили о начале полной блокады границы с Украиной, включая блокировку автомобильных пунктов пропуска, подъездов к ж/д путям и выездов к портам. Также ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что из-за блокады на украино-польской границе три дня стоят заблокированные фуры с боеприпасами для Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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