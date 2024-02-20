Канада передаст Украине 800 беспилотников

Канада передаст Украине более 800 беспилотников SkyRanger R70 начиная с весны 2024 года. Каждый дрон может нести до 3,5 кг груза, включая боеприпасы, сообщили в канадском министерстве обороны.

Оттава одобрила помощь для Киева в виде партии многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 стоимость более 95 млн долларов. БПЛА оснащены автономной системой навигации, могут использоваться для разведки или атаки. Дроны «пожертвуют», чтобы помочь Украине бороться за суверенитет, говорится в заявлении министерства.

«Это пожертвование за счет военной помощи Украине в размере 500 млн долларов США. С февраля 2022 года военная помощь Киеву превысила 2,4 млрд долларов, включая танки Leopard 2, бронированные машины, противотанковые средства, стрелковое оружие», – говорится в заявлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине миллион БПЛА. Совокупная военная поддержка со стороны членов НАТО составила уже 100 млрд долларов.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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