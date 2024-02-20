Подразделения ВС РФ уничтожили девять украинских пунктов управления беспилотниками на Южно-Донецком направлении. Группировка «Восток» также помешала ВСУ подвезти подкрепление к передовым позициям, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Равнополя, Марфополя и Луговского», – говорится в заявлении.

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы разбили опорные пункты и скопления боевиков около Угледара, Урожайного, Старомайорского, Равнополя и Приютного. Уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции РЭБ «Буковель». Противник за сутки лишился до 150 военных, САУ «Акация», гаубицы «Д-20».

Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Утром 20 февраля система ПВО сбила два дрона над Калужской и Брянской областями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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