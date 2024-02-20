Около Калуги и Брянска сбиты беспилотники ВСУ

Система ПВО предотвратила атаку киевского режима на центральные регионы России. Два беспилотника сбиты над Калужской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Один аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской», – говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что дрон сбили в Сухиничском районе.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», – сообщается в телеграм-канале губернатора.

Ранее утром система ПВО сбила украинские беспилотники над Брянской областью.

Калуга, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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