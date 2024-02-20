ПВО сбила три украинских дрона над Брянской областью

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую область. На земле никто не пострадал, здания и другие объекты не повреждены, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По данным МО РФ, киевский режим использовал для террористической атаки БПЛА самолетного типа. Первый аппарат выявили вскоре после 02:00 мск, второй и третий – пять часов спустя. Богомаз уточнил, что один дрон сбит над Стародубским округом, два – над Погарским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне во время обстрела села Новые Юрковичи с украинской стороны пострадали два местных жителя.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube