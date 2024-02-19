Два человека пострадали при обстреле брянского села

Два жителя села Новые Юрковичи пострадали в результате обстрела поселения с украинской стороны, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Пострадали два мирных жителя, они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Во время обстрела также повреждены несколько административных зданий и автомобиль из числа спецтехники. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, заверил Богомаз.

С утра ВСУ несколько раз отправляли беспилотники для атак на Брянскую область, но все аппараты были сбиты средствами российской ПВО.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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