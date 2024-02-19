ВСУ обстреляли два села в Курской области

Два села в Кореневском районе Курской области попали под огонь с украинской стороны, а над Брянском сбиты еще два беспилотника ВСУ. Мирные граждане не пострадали.

«Сегодня утром обстреляны сёла Успеновка и Троицкое. В Успеновке зафиксированы девять прилётов, в Троицком – два на территории частных домовладений. Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», – написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем блоге.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что киевский режим продолжил попытки атаковать регион с помощью беспилотников. Но и новая попытка не удалась благодаря российской системе ПВО.

«Два БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянском силами ПВО МО РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Ранее утром средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью. Мирные граждане не пострадали.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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