ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заверил, что мирные граждане не пострадали.

По данным Минобороны РФ, киевский режим пытался атаковать российский регион около 07:30 c помощью БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – сообщили в МО РФ.

Александр Богомаз уточнил, что было две атаки беспилотников с разницей около получаса. Оба аппарата сбиты над Брянским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в блоге.

Ранее украинские войска обстреляли село Сушаны в Брянской области. Повреждены три жилых дома и хозпостройка.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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