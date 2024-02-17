Брянское село попало под обстрел ВСУ

Украинские войска в субботу утром обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомах.

По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получили три жилых дома и хозпостройка. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, добавил Богомаз.

Ранее сегодня губернатор сообщал об уничтожении пяти украинских дронов над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Позднее Минобороны РФ уточнило, что ПВО нейтрализовала 18 БПЛА в Брянской области. Всего за ночь российские военные перехватили 33 дрона ВСУ над пятью российскими регионами.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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