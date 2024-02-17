Украина пыталась атаковать четыре региона РФ 17 беспилотниками – все они сбиты

Семнадцать украинских беспилотников уничтожены за ночь и утро субботы над Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областями. Об этом сообщили губернаторы этих регионов. Информации о пострадавших не поступало. В Воронеже обломками дрона повреждена крыша частного дома.

В Белгородской области системой противоздушной обороны сбито два беспилотника самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Губкинском городском округе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он. В ночь на 17 февраля по всей Белгородской области объявлялась ракетная опасность.

В Брянской области силами ПВО уничтожено пять беспилотинков – над Погарским, Клинцовским и Брянским районами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На подлете к Воронежу нейтрализованы три дрона самолетного типа, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. По его данным, обломками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Обошлось без пострадавших.

В Калужской области сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, четыре дрона были уничтожены ночью над Людиновским районом, еще три БПЛА сбиты за утро – один в Людиновском районе, еще два – на территории Козельского района. По имеющимся данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Кроме того, в Курской области дважды за ночь объявлялась ракетная опасность. Сигнал воздушной тревоги в регионе утром сохраняется, сообщил глава области Роман Старовойт.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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