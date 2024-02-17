Минобороны: ПВО перехватила 33 дрона ВСУ над пятью регионами РФ

Минобороны России сообщило, что в ночь на субботу, 17 февраля, была пресечена попытка атаки ВСУ на пять российских регионов с применением беспилотников. Силы противоздушной обороны уничтожили 33 дрона.

По данным ведомства, по четыре БПЛА были сбиты над Белгородской и Воронежской областями. Еще один беспилотник уничтожили в Курской области, 18 – в Брянской и 6 – в Калужской областях.

Ранее сегодня сообщалось о нейтрализации 17 дронов ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областями за ночь и утро субботы. Об уничтожении вражеских беспилоников сообщили главы этих регионов. Отмечалось, что никто не пострадал. В Воронеже обломками БПЛА повреждена крыша частного дома.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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