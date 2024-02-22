Положение ВСУ под Северском значительно ухудшилось

Положение украинских подразделений на Донецком направлении продолжает ухудшаться. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

По его данным, оперативно-тактическая обстановка для ВСУ в районе города Северск «значительно ухудшилась».

Как отметил эксперт, российские войска в ходе активных действий «заняли более выгодные рубежи и позиции», а также «сократили межпозиционное пространство».

«Также благодаря наращиванию сил и средств, в том числе современными образцами ВВТ (вооружения и военной техники – прим. ред.), командованию ВС РФ удалось достичь численного и огневого превосходства», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ и теробороны у Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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