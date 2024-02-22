Зеленский заявил, что в отсутствие американских денег его режиму помогут только «параллельные правила»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Киеву помогут только «параллельные шаги» и «параллельные правила», – сообщает телеканал Fox News.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала Брета Байера, есть ли у вас вариант решения проблем, если США не дадут вам денег, глава киевского режима сказал: «Нам конечно будет трудно найти что-то похожее. Конечно, мы не будем стоять на одном месте. Мы должны выживать. Мы должны найти какие-то параллельные шаги, параллельные правила. Но, в любом случае, вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение».

Что такое «параллельные шаги» и «параллельные правила», Зеленский не пояснил.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube