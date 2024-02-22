Кулеба раскрыл истинные причины подписания Киевом соглашений о «гарантиях безопасности»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев подписывает с различными странами соглашения «о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности», чтобы они не «кинули» киевский режим, – сообщают в четверг, 22 февраля, СМИ со ссылкой на YouTube-канал Мюнхенской конференции по безопасности.

В интервью, размещенном в YouTube-канале Мюнхенской конференции по безопасности, Кулеба говорит: «Подписание Украиной соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией означает, что завтра поток оружия из этих стран не остановится. Он не остановится и послезавтра, и послепослезавтра. Эти страны взяли на себя обязательства продолжать предоставлять нам военную помощь, оружие в конкретно определенных сферах, в которых они имеют лучшие возможности. В итоге мы получили политическую гарантию того, что, извините, они нас не «кинут».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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