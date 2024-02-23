ВС РФ нанесли 37 групповых ударов ракетами и БПЛА по военным объектам Украины

Минобороны России сообщило, что за последнюю неделю российские войска нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов и топливным базам ВСУ.

«В период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и наемников

«Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ракетными войсками за прошедшую неделю поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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