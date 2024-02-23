Армия России за неделю уничтожила более 7,5 тысячи боевиков ВСУ, 31 танк и свыше 600 дронов

Российская армия после освобождения города Авдеевка в ДНР продолжила продвижение в западном направлении. За прошедшую неделю ВС России улучшили положение и заняли выгодные рубежи на Купянском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. ВСУ за этот период лишились в зоне спецоперации более 7,5 тысячи боевиков, а также 31 танка, 93 боевых бронемашин, 225 автомобилей, 105 орудий полевой артиллерии и свыше 600 БПЛА.

По данным ведомства, на Авдеевском направлении нанесено поражение украинским подразделениям у Орловки, Соловьево, Семеновки, Тоненького, Евгеновки и Миролюбовки в ДНР и отражены 39 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронемашин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Купянском направлении в течение недели российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по подразделениям пяти бригад ВСУ и теробороны. Потери противника составили свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых броне машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении за неделю российские войска освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка в ДНР. Российские силы отразили 12 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ. Недельные потери противника составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 бронемашина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Южнодонецком направлении за неделю ВС РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по подразделениям ВСУ и теробороны в ДНР и Запорожской области. Кроме того, отражены четыре атаки ВСУ. Противник потерял до 1195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронемашин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Вместе с тем, отражены три атаки противника в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронемашин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии.

За неделю авиация и силы ПВО России сбили истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, было перехвачено семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patrio», четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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