Первые истребители F-16 поступят из Дании на Украину весной

Первая партия датских истребителей F-16 будет передана Украине весной этого года. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По ее словам, в Дании «очень настойчиво» работают по этой тематике. «Надеюсь, что нам удастся в ближайшее время до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины», – сказала Фредериксен (цитата по ТАСС). Она объяснила задержку с поставкой истребителей на Украину техническими причинами, так как для их обслуживания «необходима серьезная инфраструктура».

Накануне в датском Минобороны заявили, что первые самолеты F-16 будут направлены Украине летом.

Фредериксен и Зеленский подписали во Львове соглашение о безопасности сроком на 10 лет, передает «Страна.ua». В документе говорится о военной поддержке Киева Данией в текущем году в размере не менее 1,8 млрд евро, еще 8,5 млрд евро – в 2023-2028 годах, сообщил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Новый пакет военной помощи Киеву включает поставки беспилотников, средств ПВО и 15 тыс. артиллерийских снарядов.

Львов, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube