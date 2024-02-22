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Четверг, 22 февраля 2024, 16:33 мск

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Министр обороны Дании назвал срок поставок F-16 на Украину

Фото: lockheedmartin.com

Дания намерена направить Украине первые истребители F-16 летом. Об этом сообщил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен.

Судя по сообщениям западных СМИ, Дания заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, рассчитанное на десять лет. Копенгаген намерен выделить Киеву пакет помощи на сумму более 1,7 млрд крон (около $247 млн), которые будут направлены на закупку средств ПВО, беспилотников и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее в Пентагоне сообщали о планах передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 в 2024 году. Поставки будут включать запчасти и специальную технику. К тому же сроку коалиция обеспечит подготовку летчиков, техников, инфраструктуры. Отмечалось, что первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку в США к лету.

Копенгаген, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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