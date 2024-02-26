ВС РФ взяли под контроль южную часть Работино – идут тяжелые бои

Российские подразделения взяли под контроль южную часть села Работино на запорожском участке фронта. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, бойцы ВС России контролируют южные окраины Работино, осуществляя атаки в сторону центра села и тесня противника. «Враг окопался в северной части Работино», – рассказал Рогов в комментарии РИА «Новости», отметив, что ВСУ оборудовали боевые позиции на кладбище. Ожесточенные бои за населенный пункт продолжаются, добавил он.

Как отметил Рогов, российские военнослужащие сейчас выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны противника в Работино.

Ранее общественник сообщил об ожесточенных боях в этом населенном пункте, отметив, что бои идут в центре села. Он подчеркнул, инициативу – у российской армии, штурмовые силы поддерживают артиллерия и фронтовая авиация.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военнослужащие вошли в Работино. По его словам, в селе идут ожесточенные бои. Глава региона подчеркнул, что ВС РФ продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы ВСУ. Он подчеркнул, что ситуация на территории боевых действий на Запорожском фронте в корне изменилась.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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