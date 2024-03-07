Бойцы ВС РФ держат активную оборону: Рогов рассказал о тяжелых боях в Работино

В селе Работино на запорожском участке фронта продолжаются тяжелые уличные бои, российские подразделения находятся в центральной части населенного пункта. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, бои идут в районе дома культуры. Украинское командование перебрасывает силы на этот участок фронта, в том числе тяжелую технику, пытаясь превзойти численностью российские подразделения, отметил Рогов. Также ВСУ предпринимают массированные попытки атак беспилотниками. Украинские боевики массово применяют дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники для корректировки артиллерийского огня. Бойцы ВС РФ «держат активную оборону, даже в центре села», – рассказал общественник.

По его данным, потери противника за прошедшие сутки составили свыше 50 боевиков и две бронемашины.

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что российские войска за сутки захватили четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино.

До этого общественник сообщал об активизации боевых действий на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. По его словам, оживление фронта произошло в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки, расположенных северо-восточнее города Васильевки. Также по его словам, помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о закреплении российских подразделений на занятых опорных пунктах ВСУ в Работино.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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