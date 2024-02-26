ВС РФ освободили Ласточкино и продвинулись на трех направлениях СВО

Российские военные освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции и продолжили улучшать свое положение по переднему краю. Еще на двух направлениях – Донецком и Южно-Донецком – подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

По данным ведомства, в течение суток российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.

Силы ПВО сбили две крылатых ракеты Storm Shadow, пять реактивных снарядов HIMARS и перехватили 62 украинских беспилотника в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также, по информации Минобороны, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино в ДНР и отразили 8 атак противника. Суточные потери ВСУ составили до 410 боевиков, танк, три БМП, четыре боевые бронемашины, 20 автомобилей и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск нанесла огневое поражение силам ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области и отбила 9 вражеских контратак под Синьковкой Харьковской области и в районе Терн ДНР. В результате уничтожены до 145 украинских военных, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ и теробороны у Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР и отбили три атаки противника в районе Новомихайловки. ВСУ лишились свыше 420 военнослужащих, двух бронетранспортеров, четыре автомобиля, артиллерийской системы М777 производства США и станции контрбатарейной борьбы.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение противнику у Водяного, Урожайного и Старомайорского в ДНР и отразили две атаки украинских штурмовиков в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» ударила по скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и нацгвардии Украины у Орехова и Малой Токмачки Запорожской области. В районе запорожского села Работино отражена атака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 50 боевиков, танк, две боевые бронемашины, девять автомобилей, гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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