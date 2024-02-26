Киевские власти предлагают украинское гражданство иностранным наемникам и их семьям

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что правительство приняло ряд решений, согласно которым иностранные наемники, воюющие в составе Вооруженных сил, смогут вместе с семьями получить украинское гражданство, – сообщают украинские СМИ.

В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук Клименко сказал: «Все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание на Украине, они все действительны, даже если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, участвовавшие в вооруженном отпоре российской армии, если будет такое желание, получат украинское гражданство. Кабмин уже принял для этого несколько постановлений».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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