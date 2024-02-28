Не менее пяти танков Abrams находятся под Авдеевкой – власти ДНР

Российские военные обнаружили у линии фронта под Авдеевкой минимум пять американских танков Abrams. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Контроль всех передвижений и действий вооруженных формирований Украины у линии боевого соприкосновения показал, что под Авдеевкой находятся по меньшей мере пять танков Abrams», – приводит слова Кимаковского ТАСС.

Напомним, об уничтожении на Авдеевском направлении первого танка M1 Abrams 26 февраля сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Позже появились подробности, как он был нейтрализован: сначала российские бойцы подбили танк FPV-дроном, затем добили из РПГ. 27 февраля уничтожение американского танка подтвердили в Минобороны РФ.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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