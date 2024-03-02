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Суббота, 2 марта 2024, 11:57 мск

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Главком ВСУ нашел объяснение поражениям и отступлению своих войск

главком ВСУ Александр Сырский, фото: The Washington Post

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский нашел объяснение поражению и отступлению своих войск. По его словам, во всем виноваты командиры бригад, которые не подготовлены должным образом.

«Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных», – заявил Сырский.

При этом главком ВСУ сообщил, что в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

Комментируя общую обстановку на фронте, Сырский отметил, что ситуация остается «сложной, но контролируемой».

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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