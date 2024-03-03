Армия России успешно отразила более 20 атак ВСУ: уничтожено более тысячи боевиков

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106-ти районах. Как говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции, армия России уничтожила в общей сложности более тысячи боевиков, успешно отразив более 20 атак противника и заняв более выгодные рубежи на фронтах.

В частности, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, а также Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское в Харьковской области.

Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп противника около Синьковки в Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ вблизи Красного, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки. Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак ВСУ около Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычи в ДНР. Также отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Новгородское. Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ близ Доброполья в Запорожской области, а также Угледара и Водяного в ДНР. Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка в Запорожской области, а также Ивановка и Антоновка в Херсонской области. В районе населенного пункта Работино отражена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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