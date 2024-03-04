ВСУ усилили обстрелы Энергодара, где расположена ЗАЭС

Украинские войска стали чаще обстреливать Энергодар, где располагается Запорожская АЭС, перед выборами президента России. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, «частота воздействий боевых средств противника растет» (цитата по ТАСС). Как отметил Черничук, обстрелы со стороны ВСУ стали элементом запугивания населения перед выборами президента России.

Директор Запорожской АЭС подчеркнул, что угроза атомной станции в результате атак ВСУ сохраняется, поскольку линия боевого соприкосновения, силы противника находятся на расстоянии 5 км от станции.

Напомним, в субботу, 2 марта, украинская армия нанесда удар по Энергодару неуправляемыми снарядами. Обошлось без пострадавших и разрушений. 1 марта ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии, боеприпас разорвался рядом со зданием городской администрации.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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