Зеленский призвал уничтожать объекты российской инфраструктуры и логистики

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 4 марта, после доклада начальника ГУР (Главного управления разведки, прим.ред.) Кирилла Буданова призвал уничтожать российскую военной инфраструктуру и объекты логистики, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях глава киевского режима говорит: «Выслушал доклад начальника ГУР Буданова. Украине нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат! И он будет!»

«Доклад главы СБУ (Службы безопасности Украины,– прим.ред.) Малюка. Он отчитался о нашем противодействии российским ДРГ. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих людей. …Был также доклад главы внешней разведки Литвиненко относительно чувствительных международных направлений и планов России. Есть понимание, какие документы в планах у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать. Была встреча с главнокомандующим Сырским и начальником Генштаба Баргилевичем. Обсудили фронтовые вопросы и задачи, операции и перспективы. Отдельное совещание по поставкам оружия, справедливому и правильному обеспечению бригад было с министром обороны Умеровым. Каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должно получать больше имеющегося современного оружия. Отдельный разговор относительно дронов. Хороший смысл. В частности, относительно наших дальнобойных дронов», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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