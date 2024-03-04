Украинским фермерам на посевную не хватает денег и людей

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в понедельник, 4 марта, заявил, что украинским фермерам не хватает оборотных средств на финансирование посевной, а также людей из-за массовой мобилизации, – сообщает Укринформ.

В ходе общения с журналистами Марчук сказал: «Когда ты сегодня продаешь кукурузу в убыток, себестоимость которой была свыше 6000 грн., а предлагают 4500 – 5000 грн., понимаешь, что, скорее всего, не будешь закладывать эту культуру на посевы. Будем констатировать – наверняка этот сезон, как и прошлый, будет отмечен уменьшением количества посева кукурузы. Возможно, будет уменьшение посева подсолнечника. Но будет делаться ставка на масличную культуру – сою и яровой рапс, ведь это те культуры, которые дают минимальную маржинальность. ...Не хватает и человеческого ресурса из-за полномасштабной войны и мобилизации, поэтому важно ускорить моменты бронирования работников».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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