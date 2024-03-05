ВС РФ отразили более 20 атак ВСУ и сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские подразделения в зоне спецоперации в течение суток отразили 21 атаку и контратаку ВСУ, уничтожив до 1090 украинских боевиков, а также 12 танков и другой бронетехники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. В ходе боевых действий ВС РФ улучшили тактическое положение на Купянском направлении, а на Донецком и Авдеевском направлениях заняли более выгодные рубежи и позиции.

По информации ведомства, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Ямполовки, Терны в ДНР и Свердловки (ЛНР) и отбили пять атак противника у Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 300 боевиков, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля, ударив по силам шести бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка в ДНР и отразив две контратаки противника у Клещеевки и Красногоровки. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк в ДНР. Также отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак у Тоненького, Первомайского и Орловки в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, в том числеБМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении в течение суток уничтожены до 230 боевиков, два танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике двух бригад теробороны у Водяного в ДНР и Малиновки Запорожской области.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. У запорожского села Работино отражена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 25 боевиков и три автомобиля.

Авиация, БПЛА, ракетчики и артиллерия ВС РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» в ДНР, пункт управления беспилотниками в районе Новокалиново в ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 104 районах.

Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Любомировки Николаевской области и перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 112 украинских дронов в ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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