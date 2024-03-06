Судан тайно отправлял на Украину оружие с момента начала СВО. Поэтому Киев отправил в Хартум свой спецназ летом 2023 года по просьбе главкома ВС Судана Абделя Фаттах аль-Бурхана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных.

«Бурхан незаметно снабжал Киев оружием в 2022 году, по словам украинских и суданских военных», – говорится в статье.

Издание напомнило, что в интервью WSJ глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов признал, что киевский режим «вывез из Судана много оружия, за него платили разные страны».

Когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался «окружен повстанческими силами в столице страны», он попросил о помощи Киев. По данным издания, с Украины в середине августа прибыли подразделения спецназа, чтобы вытеснить повстанцев из столицы.

В Киеве заявили, что ВСУ не смогли удержаться в Авдеевке из-за искусственного дефицита вооружения и отсутствие достаточной помощи от западных союзников. При этом, в Берлине признали, что немецкое правительство отчаянно ищет боеприпасы по всему миру, чтобы закупить их для Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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