ЦИК Украины решил, что Зеленский останется легитимным президентом после истечения срока полномочий

Центральная избирательная комиссия Украины в среду, 6 марта, заявила, что Владимир Зеленский останется легитимным президентом страны и после 20 мая 2024 года, когда истекает срок его полномочий, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В публикации издания говорится, что «на запрос СМИ в Комиссии заявили, что по Конституции президент выполняет свои обязанности до присяги нового президента и не может передать свои полномочия другому лицу. …В Конституции прописаны конкретные случаи, по которым президент прекращает свои полномочия: отставка, смерть, невозможность выполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмент».

«Закон о военном положении гласит, что в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов, и в случае окончания срока полномочий президента они продолжаются до избрания нового президента после окончания военного положения. Выборы должны быть назначены Радой не позднее чем через месяц после окончания военного положения», – сообщили в ЦИК Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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