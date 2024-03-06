Зеленский обвинил Россию «в ракетной атаке» на его кортеж в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 марта, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе обвинил Россию в якобы «ракетной атаке» на его кортеж и пожаловался на нехватку средств ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Мы видели сегодня этот соответствующий удар. …Всех деталей еще не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы. Есть погибшие, и есть раненые. …России все равно, есть ли в Одессе сегодня международные гости».

«Это говорит о том, что нам нужно защищаться. Лучше всего – это система ПВО. Мы понимаем, что нужно делать. Есть план у наших партнеров. Мы понемногу усиливаемся, но медленнее, чем хотелось бы», – добавил Зеленский.

Ранее сегодня греческие СМИ со ссылкой на анонимные источники в правительстве Греции сообщили об ударе б по кортежу Зеленского в то время, как он находился с греческой делегацией.

«Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров стран, в 150 метрах от места расположения делегации из Греции. В делегациях никто не пострадал», – сообщили источники греческим журналистам.

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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