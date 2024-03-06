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Среда, 6 марта 2024, 20:45 мск

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Киев готовит очередной «контрнаступ»

Архив, фото: Минобороны Украины

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Украина нацелена, чтобы в 2024 году провести очередные «контрударные действия», – сообщает в среду, 6 марта, агентство Reuters.

В интервью агентству Павлюк сказал: «Наша задача – стабилизация линии фронта, максимально провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомлпектировании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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