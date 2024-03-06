Две трети украинцев выступают против преследования уклонистов

Украинский Центр социологических исследований «Социс» в среду, 6 марта, опубликовал результаты опроса, из которого следует, что две трети украинцев выступают категорически против ограничений для уклонистов, предусмотренных в новом законе о мобилизации, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В отчете, опубликованном Центром «Социс» говорится, что «64,5% украинцев высказались против ограничений для уклонистов, прописанных в законопроекте об ужесточении мобилизации. Поддержали введение ограничений вдвое меньше людей – 26,9%. Еще 8,6% с позицией не определились».

«Большинство респондентов (74,1%) высказались за введение альтернативной службы на уровне с мобилизацией, то есть выбор: пойти в армию или на строительные работы, гражданскую должность в ВСУ такого выбора. Только 17,8% скорее или совсем не поддержали его. За мобилизацию всех без исключения мужчин, которые являются пригодными по возрасту и состоянию здоровья к службе высказались 54,5% опрошенных 37,7% – «против», еще 7,8% человек с позицией не определились», – говорится в социологическом исследовании.

Также результаты опроса показали, что «за» откупиться от призыва, уплатив в госбюджет сумму, необходимую для содержания одного военного, высказались 40,5% граждан Украины, а 49,7% выступили против, 9,8% – не определились.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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