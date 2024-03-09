Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

Средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины около Красноармейска в ДНР. За сутки в зоне СВО уничтожены 197 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Система ПВО также перехватила три снаряда РСЗО HIMARS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.

«Западная» группировка ВС РФ отразила две контратаки противника около Табаевки Харьковской области и Терн в ДНР на Купянском направлении. Потери противника составили до 30 военных.

«Южная» группировка успешно отбила две контратаки ВСУ в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Уничтожены более 300 боевиков, танк, две боевые бронемашины, ЗРК «Стрела-10», полевой склад боеприпасов ВСУ. Российские бойцы сумели занять более выгодные рубежи по переднему краю, разбив противника около Белогоровки в ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР.

ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении и отразили девять атак противника под Дружбой, Шумами, Бердычами, Тоненьким, Первомайским, Орловкой, Петровским и Северным. Группировка войск «Центр» также разбила подразделения ВСУ в районе Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки, уничтожив до 450 боевиков, три БМП, две ББМ, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» улучшили тактическое положение и разбили противника около Ровнополя и Водяного, а также отразили атаку противника около Владимировки. ВСУ лишились более 140 военных, бронетранспортера Stryker производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 55 украинских военных, станцию РЭБ «Хортица» под Работино, Новопокровкой, Жеребянами Запорожской области и Никополем Днепропетровской области.

За сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили скопление боевиков и техники противника в 127 районах, ЗРК С-300 около Покровска в ДНР, склады боеприпасов ВСУ, пункт управления БПЛА около Степового Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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