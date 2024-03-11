Украина получит к лету только шесть F-16 от западных союзников – СМИ

Западные союзники готовы отправить на Украину только шесть из 45 обещанных американских истребителей F-16 к лету. Нидерланды отказались передавать самолеты в связи с задержкой обучения украинских пилотов, пишет The New York Times.

«К моменту возвращения пилотов на Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть», – говорится в статье. Самолеты поставит Дания, которая занимается обучением украинцев. Еще 13 самолетов королевство отправит до конца 2025 года.

Минобороны Нидерландов сообщило, что обещанные Украине 24 самолета передаст только после того, как «Украина будет готова их принять». То есть после обучения достаточного числа пилотов для управления американскими истребителями. Пока программу прошли только 12 человек.

Обучение украинских летчиков в Дании затянулось на несколько месяцев. Пилоты были готовы к тренировкам на американских самолетах только в январе, поскольку не знали западных техник пилотажа и плохо владели английским языком.

В конце декабря первая группа украинских пилотов закончила базовую подготовку в Великобритании и была отправлена в Данию для летных курсов на истребителях F-16 в Дании. Планировалось, что тренировки на американских самолетах в Дании начнутся в августе 2023 года.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube