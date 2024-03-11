Буданов* угрожает Крыму «крупной операцией»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев готовится к крупной операции в Крыму, – сообщают в понедельник, 11 марта, украинские СМИ.

В документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма», который показали 10 марта в эфире телемарафона, Буданов* говорит: «Проведенные рейды и другие миссии украинских разведчиков в Черном море – это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения. Многие из них любят Украину, но считают, что их бросили. Там осталось много таких людей».

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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