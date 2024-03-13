Уничтожены десятки боевиков ВСУ: штурмовики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о «дерзком рейде» российских штурмовиков к позициям ВСУ на правом берегу Днепра, совершенном в ночь на 13 марта.

По его словам, группа бойцов, состоящая из морских пехотинцев, десантников и добровольцев группировки войск «Днепр», переправилась на противоположный берег реки на плавсредствах и высадилась у основания Антоновского моста. ВСУ не ожидали внезапного появления российских военных и не успели вовремя среагировать, отметил губернатор.

«Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Глава области уточнил, что противник потерял до 30 боевиков, а российские бойцы отошли на левый берег «без безвозвратных потерь».

По словам Сальдо, десант высадился в том же самом месте, где в 1944 году десантники под командованием Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом ко взлому фашистской обороны.

Как отметил губернатор, операция положила начало новому освобождению Херсона. «Эта задача будет, безусловно, выполнена в полном объеме», – подчеркнул он.

Напомним, российские войска взяли Херсон под полный контроль в начале марта 2022 года. В ноябре того же года подразделения ВС РФ были выведены из Херсона на левый берег Днепра. Этот шаг в Минобороны объяснили желанием сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск. Сейчас Херсон находится под контролем Украины.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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