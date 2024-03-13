В Верховной раде назвали бронирование от мобилизации на основе высоких доходов «налогом на трусость»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал бронирование от мобилизации людей с высокими доходами «налогом на трусость», но его могут ввести, хоть и «подобное никогда не работало», – сообщает в среду, 13 марта, украинское издание «Общественное».

В интервью изданию Стефанчук сказал: «Бронирование от мобилизации людей с высокими доходами никогда не работало, но не исключаю, что на Украине его могут ввести. Бронирование на основе высоких доходов – это налог на трусость, который действовал в Англии в Средневековье, когда платили за то, чтобы не идти в рыцари. Этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало».

«На Украине могут изменить систему бронирования, которая дала бы гражданам с высокими доходами право не быть мобилизованными. Однако, надо учесть, что на одного воина должно быть восемь человек, обеспечивающих экономически его содержание», – добавил спикер Верховной рады.

Следует напомнить, что ранее в Офисе президента и правительстве Украины заявляли, что ведется работа над изменением правил бронирования от мобилизации, критерием для чего может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов украинцев.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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