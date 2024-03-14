Армия России взяла под огневой контроль село Первомайское под Авдеевкой

Российские бойцы установили огневой контроль над селом Первомайское под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Первомайское расположено ниже Невельского, из которого наша артиллерия активно работает. Теперь Первомайское находится под нашим огневым контролем», – приводит слова чиновника ТАСС.

По его словам, украинские войска пытаются удержать оборону в этом районе при помощи FPV-дронов.

Советник главы ДНР также сообщил, что ВСУ из-за нехватки боеприпасов и вооружения минимизировали использование тяжелой артиллерии под Авдеевкой. По его словам, российские артиллеристы за последние дни уничтожили огромное количество огневых точек противника на Авдеевском направлении, «поразили десятки целей, боевых расчетов». В связи с этим ВСУ пришлось отвести уцелевшую технику подальше. По словам Кимаковского, основным ударным средством ВСУ на этом участке фронта являются FPV-дроны.

Напомним, 12 марта Минобороны России сообщило об освобождении поселка Невельское на Донецком направлении

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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