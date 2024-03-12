Российские военные освободили поселок Невельское в ДНР

Российская армия за сутки отбила 18 контратак ВСУ, заняла более выгодные рубежи по переднему краю в зоне спецоперации и освободила поселок Невельское в Донецкой Народной Республике. Системы противовоздушной обороны перехватили 11 реактивных снарядов и сбили 146 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим понес на Авдеевском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак штурмовых групп. «Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей», – говорится в сообщении.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп. Здесь ВСУ лишились 40 военнослужащих, двух пикапов, трех артсистем М777, двух орудий Д-30, а также станции РЭБ «Буковель-AD».

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции, – сообщили в оборонном ведомстве. – Потери противника составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»».

Одну атаку штурмовых групп подразделения группировки войск «Восток» отбили на Южно-Донецком направлении, а также заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Киев потерял более 145 военнослужащих, две БМП, восемь пикапов и САУ «Акация».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» громят позиции противника в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склад с боеприпасами и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Град» и «Vampire», а также тактическая ракета «Точка-У»», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube