Столтенберг признал, что ВСУ били по Черноморскому флоту ракетами НАТО

Киевский режим использовал переданные НАТО ракеты для ударов по кораблям Черноморского флота РФ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Чиновник представил доклад о деятельности НАТО. Затронув тему помощи киевскому режиму, Столтенберг признал, что натовские ракеты использовались для атак по российским военным кораблям. ВСУ использовали ракеты Scalp и Storm Shadow.

По его мнению, это подтверждает важность для Киева военной помощи от стран НАТО. Чиновник вновь призвал страны-участницы альянса «увеличить поставки ракет» Киеву, пишут «Известия».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине миллион беспилотников. Российское руководство неоднократно отмечало, что убийство мирных граждан западным вооружением делает союзников Украины соучастниками терактов.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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